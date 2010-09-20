Tойота врезалась в дерево и развалилась: погибли три человека

В Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГАИ Донецкой области.

Согласно сообщению, ДТП произошло около 4-х часов утра 19 сентября в селе Воздвиженка Красноармейского района. По предварительной версии, водитель автомобиля «Tойота-Королла» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на дерево и опору электропередач. В результате столкновения с препятствием автомобиль опрокинулся и развалился на две части. Жертвами аварии стали 51-летний водитель и два пассажира в возрасте 21 года и 28 лет.

По факту ДТП проводится расследование.