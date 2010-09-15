Азаров посоветовал детям брать пример с Януковича и учить языки

Премьер-министр Николай АЗАРОВ рад, что в Украине растут дети, которым небезразлично будущее страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе общения с членами украинской делегации Генассамблеи международной общественной организации «Всемирная детская лига наций», которые передали премьер-министру обращение первой сессии Генассамблеи к ООН и главам правительств.

В частности, в обращении к главам правительств предлагается активнее привлекать детей к обсуждению важных государственных, международных и межнациональных вопросов.

«Уже то, что вы такое обращение составили, приехали сюда, говорит о том, что вы неравнодушные люди к жизни нашей страны, интересует вас, как у нас будет развиваться ситуация – экономика, наука. Так что это очень приятно», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, Н.АЗАРОВ в ответ на просьбу, прозвучавшую от детей, поручил Министерству образования и науки оказать содействие в организации работы сайта организации «Всемирная детская лига наций», а также пообещал, что правительство будет уделять больше внимания развитию детских спортивных учреждений и клубов, а также физическому воспитанию в школах, в частности сельских.

В этом контексте он вспомнил, что, будучи школьником, они со сверстниками организовывали спортивные площадки.

«Тут больших денег не требуется - нужно только желание. Нужно, чтобы нашлись такие энтузиасты, которые оборудовали бы самыми элементарными средствами площадку. Я вспоминаю свое детство. Я не думаю, что тогда у государства было много денег. Мы сами сделали у себя во дворе баскетбольную площадку, натягивали волейбольную сетку. И в футбол играли, и в волейбол, и в баскетбол. И все свободное время проводили во дворе. Я не к тому, что уклоняюсь от того, чтобы помогать организовывать. У нас есть министр спорта, и он, безусловно, будет организовывать и помогать. Я к тому, что с самого начала надо воспитывать в себе самостоятельность, умение самим, без чьей-либо помощи пробиваться по жизни», - сказал Н.АЗАРОВ.

В этом контексте премьер-министр вспомнил жизненный путь Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. «У вас есть очень сильный пример нашего Президента, который воспитывался без родителей, как вы знаете, прошел через интернаты, и стал Президентом. То есть, человек сам себя сделал, сам себя провел по жизни, опираясь, прежде всего, на свой характер. И сейчас вы находитесь в том возрасте, когда все дороги открыты и есть все возможности», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в школьном возрасте очень легко усваиваются языки. «Что такое 12-13 лет? Самое время для изучения иностранных языков. Можно даже полиглотом стать – два, три, четыре языка вполне можно в таком возрасте осилить. А если человек знает даже два языка, то это уже хорошо – сто процентов он по жизни не пропал», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что главная задача правительства – помогать детям, которые, в свою очередь, должны развиваться, ставить перед собой цели и достигать их.

Завершая встречу с детьми, Н.АЗАРОВ вручил им подарки и цветы.