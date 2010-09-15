В Севастополе решили продублировать дорожные знаки по-русски

В Севастополе до 15 октября изготовят и установят продублированные на русском языке информационно-указательные дорожные знаки (названия населенных пунктов).

Соответствующее решение было принято вчера на пленарном заседании сессии горсовета, сообщил корреспонденту УНИАН член президиума горсовета Севастополя, депутат Александр СЕМИН.

По его информации, ранее данный вопрос, инициированный городской госадминистрацией, был согласован на заседании президиума горсовета. 14 сентября сессия утвердила решение о выделении на эти цели около 150 тыс. грн. из дорожного фонда.

По мнению А.СЕМИНА, «в принципе, ничего плохого в этом нет, за исключением того, что деньги собираются выделить из дорожного фонда, который должен расходоваться на содержание и ремонт дорожного покрытия города, то есть, для обеспечения безопасности участников дорожного движения».

Кроме того, как сказал депутат, ему не понятно, почему решено изготовить информационно-указательные знаки с надписями на двух языках именно к 15 октября, а не к началу летнего сезона, когда в Севастополе резко увеличивается количество туристов.

Решение поддержал 51 депутат горсовета Севастополя.