По делу о смерти студента в милиции идут дополнительные допросы

По уголовному делу о смерти в Шевченковском районном отделе милиции студента Игоря Индило проводятся дополнительные допросы свидетелей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель прокурора столицы Григорий ОСТАФИЙЧУК.

По его словам, кроме того, работники прокуратуры назначили повторную судебно-медицинскую экспертизу, еще раз отрабатываются все те места, где в день смерти находился потерпевший.

Как отметил Г.ОСТАФИЙЧУК, в прокуратуре надеются в течение месяца получить заключения экспертов.

«Мы не только руководствуемся своими убеждениями, но и международными актами, которые дадут возможность установить истину и поставить точку в этом деле. Мы делаем все возможное, и в ближайшее время надеемся закончить расследование», - сказал заместитель прокурора Киева.

Как сообщал УНИАН, 26 мая телеканал «1+1» сообщил, что участковый милиционер забрал из одного из общежитий Киева студента И.Индило в отделение милиции Шевченковского района столицы, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

В милиции отметили, что «после смерти судебная медицинская экспертиза не выявила следов насильственной смерти, но при этом констатировала черепно-мозговую травму и кровоизлияние». В милиции опровергли информацию о том, что смерть студента наступила в результате действий правоохранителей.

28 мая прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками Шевченковского райуправления милиции, в котором погиб И.Индило.