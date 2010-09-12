В Киеве директор фирмы пытался уничтожить автомобиль коллеги

Работники Дарницкого райуправления милиции задержали директора коммерческого предприятия, который пытался уничтожить автомобиль коллеги своего компаньона.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, владелица автомобиля обнаружила устройство случайно, когда укладывала покупки в багажник собственного «Пежо-206» на стоянке возле супермаркета. Она обратила внимание на странный предмет, который выглядывал из-под заднего бампера. Увидев подсоединенный к нему электрический провод, сразу же вызвала милицию.

Взрывотехники обезвредили устройство и установили, что он сконструирован как поджигатель дистанционного управления. Во время исследования выяснилось, что его уже пытались привести в действие. Только ошибка злоумышленника при монтаже спасла автомобиль, а, возможно, и саму владелицу.

Во время оперативных мероприятий удалось установить человека, который обоснованно подозревается в совершении этого покушения. Установлено, что это директор коммерческого предприятия, который имеет длительный бизнес-конфликт со своим братом-компаньоном: родственники никак не могут разобраться с долевым участием в совместном бизнесе, - а женщина - владелица "Пежо" была лишь соарендатором помещений у родственника-конкурента.

При чем здесь ее автомобиль, почему именно его решил уничтожить бизнесмен - разберется следствие.

В отношении "директора-поджигателя" возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о преднамеренном повреждении имущества. Обвиняемому избрана мера пресечения - подписка о невыезде.