Милиция обещает 100 тысяч за ночного поджигателя автомобилей

Милиция Кременчуга (Полтавская область) обещает 100 тысяч грн. вознаграждения за помощь в поимке ночного поджигателя автомобилей.

Об этом УНИАН заявил начальник милиции Кременчуга Анатолий КОНОНЕНКО.

По его словам, милиционеры города с начала сентября проводят поиски поджигателя, уничтожающего по ночам чужие автомобили. Его жертвами уже стали восемь автолюбителей.

Самая распространённая причина поджогов машин - борьба с хаотичной парковкой. Также в милиции не исключают, что поджигатель - психически нездоровый человек.

«Городская милиция переведена на усиленный режим работы. Мы каждую ночь выводим на патрулирование города по 120 человек. А днем им же надо еще свою работу делать. Но пока поиски не увенчались успехом. Милиция предлагает на условиях анонимности вознаграждение - 100 тыс. грн.», - сказал А.КОНОНЕНКО.

Он отмечает, что несколько человек видели того, кто поджигал автомобили. «Подозреваемый был замечен как во время первой серии поджогов (в ночь на 1 сентября), так и во время второй (в ночь на 4 сентября). Но люди не могут особо его опознать, ведь было темно. Мы знаем рост и то, что он худощавый», - сказал А.КОНОНЕНКО.

Начальник милиции также говорит, что связи между пострадавшими автолюбителями нет никакой – никто из жертв поджогов друг друга не знал. Владельцы сгоревших автомобилей – люди разных социальных слоёв – от частных предпринимателей до простых работников на производстве. Годы выпуска автомобилей – от 1994 до 2010 года.

Ни один сгоревший автомобиль не находился в кредите. Точно известно, что большинство автомобилей не были застрахованы (имелась только автогражданка).

Напомним, с начала сентября в городе Кременчуге неизвестный поджег ночью 8 автомобилей, которые практически не подлежат восстановлению.