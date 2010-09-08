Китайцы посмотрят, что можно сделать с донецкими шахтами

Украина предложила Китаю участие в инвестиционных проектах на шахтах стоимостью 1,03 млрд долл.

Как сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу Министерства угольной промышленности, министр Юрий Ященко и представитель Государственного банка развития КНР Чень Юань подписали рамочное соглашение по финансовому сотрудничеству. Согласно документу, Минуглепром предоставил для рассмотрения китайской стороне 7 инвестиционных проектов по реконструкции, техническому переоснащению и модернизации угольных шахт. Уже в 2010 г. в качестве пилотного проекта запланировано техническое переоснащение шахт "Новопавловская", "Шахтерская-глубокая" и им. Д.Ф.Мельникова на общую сумму 120 млн долл.

Для определения параметров будущих кредитных соглашений с 10 сентября по 10 октября в Украину прибудут представители Государственного банка развития КНР и соответствующие технические специалисты для урегулировании технических вопросов переоснащения украинских угледобывающих предприятий.