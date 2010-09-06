Спецодежда медиков на «скорой помощи» не обновлялась больше 5 лет

В Хмельницком из городского бюджета выделили 100 тыс. грн. на приобретение 330 комплектов спецодежды для станции «скорой помощи».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской председатель Сергей МЕЛЬНИК.

По его словам, спецформа этих медиков не обновлялась свыше 5 лет.

Кроме того, С. МЕЛЬНИК добавил, что ко Дню города (25-26 сентября) за средства городского бюджета планируется закупить 2 автомобиля «скорой помощи» с оборудованием, каждый стоимостью по 150 тыс. грн.

Справка УНИАН. Круглосуточно на Хмельницкой городской станции скорой медицинской помощи работает 18 выездных бригад.