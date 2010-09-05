Пограничники передали в СБУ две российские машины носков

В Сумской области пограничники задержали два внедорожника, груженные контрабандными носками на общую сумму около 500 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского пограничного отряда, автомобили под управлением двух жителей города Середина-Буда Сумской области ехали из украинского села Хлебороб в российское с.Горожанка. Их за несколько метров от государственной границы остановил совместный наряд пограничников и сотрудников СБУ.

В автомобилях российской регистрации украинцы везли паковки с более чем 10 тыс. пар носков.

Теперь нарушители задержаны до решения суда. Транспортные средства с контрабандой передали в СБУ. По предварительной оценке экспертов, общая стоимость конфиската составляет около 500 тыс. грн.