Пограничники передали в СБУ две российские машины носков
Товар не доехал до границы несколько метров
В Сумской области пограничники задержали два внедорожника, груженные контрабандными носками на общую сумму около 500 тыс. грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского пограничного отряда, автомобили под управлением двух жителей города Середина-Буда Сумской области ехали из украинского села Хлебороб в российское с.Горожанка. Их за несколько метров от государственной границы остановил совместный наряд пограничников и сотрудников СБУ.
В автомобилях российской регистрации украинцы везли паковки с более чем 10 тыс. пар носков.
Теперь нарушители задержаны до решения суда. Транспортные средства с контрабандой передали в СБУ. По предварительной оценке экспертов, общая стоимость конфиската составляет около 500 тыс. грн.