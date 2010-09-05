В Полтаве состоится фестиваль документального кино

С 1 по 3 октября в Полтаве состоится Первый областной фестиваль документального кино «Полтава-док».

Об этом журналистам сообщил директор фестиваля «Полтава-док» Александр КАЛАШНИК.

По его словам, основная цель фестиваля - привлечь внимание к развитию полтавской документалистики.

«Полтава - наша духовная столица. И я, как человек, который занимается этим делом уже 35 лет, знаю, насколько это плохо развито на Полтавщине. Также я принимал участие в международных конкурсах, проходивших в Швеции, Эстонии и Финляндии. С эстонского и финского конкурсов привез по награде за свою представленную работу, поэтому и решил сделать на Полтавщине нечто подобное», - говорит А.КАЛАШНИК.

Программа мероприятия предусматривает как просмотр фильмов, так и живое общение.

Среди участников «Полтава-дока» - работы из Полтавы, Кременчуга, Великой Багачки, Гадяча, и вне конкурса - из Санкт-Петербурга. Соревноваться участники фестиваля в 2-х номинациях: «Человек и природа» (экологическое направление) и «Искусство жить».

В составе жюри - специалисты киноискусства из Киева и Беларуси.