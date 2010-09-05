Сумыхимпром выплатило работникам 9 млн. гривен долгов по зарплате

ВАТТ “Сумыхимпром” рассчитался по заработной плате со своими работниками за апрель, май и часть июня: это стало возможным благодаря возврату предприятию части НДС, который задолжало государство сумским химикам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской ОГА, председатель правления ОАО “Сумыхимпром” Игорь ЛАЗАКОВИЧ объяснил, что это произошло благодаря активному содействию председателя Сумской облгосадминистрации Юрия ЧМЫРЯ.

“Вместе с областной властью мы разработали и утвердили графики погашения задолженности по заработной плате. Если бы выполняли эту программу только собственными силами, то процесс выплаты затянулся бы до декабря. Но в августе государство вернуло нам 9 миллионов гривен, благодаря чему в первых числах сентября мы смогли выплатить часть долга людям”, – сообщил И.ЛАЗАКОВИЧ.

В сентябре на предприятии ждут возврата еще 10 миллионов гривен НДС, что позволит полностью рассчитаться с рабочими уже до первого октября.