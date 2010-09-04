В Харькове студент выпал с пятого этажа общежития и остался жив
15:15, 04 сентября 2010Общество
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Отпраздновали...
Студент выпал с пятого этажа общежития Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" .
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Харьковской области, это произошло в ночь с 1 на 2 сентября около 3:30.
После падения студента доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.
Обстоятельства инцидента устанавливает милиция.
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