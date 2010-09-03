Азаров клянется, что отдаст долги по НДС до конца года

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает, что до конца этого года в Украине будет ликвидирована задолженность по возмещению НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства сказал сегодня в ходе торжественного мероприятия, организованного УСПП и Советом предпринимателей при Кабмине по случаю Дня предпринимателя

«Никакой задолженности по НДС к концу года не будет. Это наше твердое обязательство», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным первого заместителя главы Администрации Президента Украины Ирины АКИМОВОЙ, текущая задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) на 3 сентября составляет около 23 млрд. грн.

Справка УНИАН. Министерство финансов Украины завершило выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения просроченной задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму на 16,4 млрд. грн., осуществив выпуск четвертого транша 31 августа т.г.

НДС-облигации выпускаются для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Плательщики налога предоставили 2 569 заявлений на оформление возмещения НДС путем выдачи облигаций на общую сумму 17,792 млрд. грн., что составляет 91% от общей суммы налога, который подпадает под оформление возмещения.

Срок обращения бумаг – 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.