В Киеве за драку и погром в "МакДональдсе" задержали пятерых

Работники столичной милиции задержали пятерых юношей в возрасте от 16 до 20 лет, которые вечером 28 августа учинили драку и погром в помещении ресторана быстрого питания "МакДональдс" неподалёку от станции метро «Минская».

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, установлено, что две группы молодых людей в составе 5-6 человек из каждой стороны в прошлую субботу около 22.00 зашли в помещение фаст-фуда, где между ними возник конфликт, переросший в драку. При этом один из ее участников стулом разбил несколько стеклянных витрин, после чего обе стороны выбежали на улицу, где продолжили выяснение отношений.

Как отметили в главке милиции, предварительно установлено, что участники драки принадлежат к фанклубам столичных футбольных команд "Арсенал" и "Оболонь", матч между которыми состоялся в день инцидента.

Милиция устанавливает других участников конфликта для привлечения их к ответственности.

Ущерб ресторана подсчитывается, пострадавших среди его посетителей нет.