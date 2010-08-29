В Украину вернулись моряки, 4 месяца прожившие на аварийном сухогрузе

В субботу самолет с шестью моряками судна «Святая София» приземлился в Одессе. Четыре месяца они прожили на аварийном сухогрузе в Красном море, сообщает Украинская правда.

По словам руководителя инициативной группы Светланы Фабрикант, которая сопровождала моряков, состояние их здоровья удовлетворительное.

«За жизнь моряков можно не бояться, но им нужно будет много времени, чтобы поправить здоровье и восстановиться морально», - сказала она.

В начале мая судно "Святая София", которое направлялось в Индию с фосфатными удобрениями, было признано аварийным и немореходным инспекцией Суэцкого канала. Из-за долгов судовладельца перед властью судно не пустили в египетский Порт-Саид. На судне не было электричества, продуктов питания и воды, в трюме образовалось отверстие, и воду приходилось постоянно откачивать вручную. "Каждый день мы могли пойти на дно. Дважды мы посылали сигналы SOS, восемь раз сигналили ракетами, но на нас никто не обращал внимания, никто не хотел помогать", - рассказали моряки.

Инициативной группе, которая вылетела в Египет 22 августа, удалось убедить египетскую власть позволить сойти морякам на берег и договориться о буксировке судна в порт. На борту судна остались еще пятеро моряков с капитаном, которые будут сопровождать груз во время буксировки. В течении двух недель они тоже смогут вернуться домой, отметили в пресс-службе партии "Сильная Украина".