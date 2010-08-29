Выпускников колледжа зачислили на второй курс Академии ВМС

66 курсантов-первокурсников принято в текущем году в Академию Военно-Морских Сил имени П.С.Нахимова, единственный в стране вуз, где готовят будущих военно-морских офицеров.

Как передает корреспондент УНИАН, 62 курсанта - вчерашние выпускники средних школ и военных лицеев из практически всех регионов Украины - сегодня в торжественной обстановке приняли присягу на верность украинскому народу. Поприветствовать с этим знаменательным в жизни юношей событием прибыли представители командования ВМС Украины, командования Академии ВМС имени П.С.Нахимова, местной исполнительной власти, родители, родные и близкие, ветераны флота и Вооруженных Сил, представитель УПЦ МП.

Начальник академии контр-адмирал Сергей ТАРАНЕНКО в интервью журналистам сообщил, что в июле текущего года из стен академии было выпущено 52 лейтенанта, при этом 19 из них направлены для прохождения службы в Государственную пограничную службу. Кроме того, по информации С.ТАРАНЕНКО, из колледжа академии в этом году было выпущено 39 человек, которые ныне служат старшинами на кораблях и в частях ВМС Украины. 29 человек будут продолжать обучение на 2-м и 3-м курсах колледжа, и будут готовиться к службе на флоте (в текущем году набор на 1-й курс колледжа академии не осуществлялся - УНИАН).

Контр-адмирал добавил, что в нынешнем году было вдвое больше выпускников колледжа (чем была возможность их принять), которые изъявили желание учиться в академии на офицера. «Лучшие из них были зачислены сразу на второй курс, и, таким образом, все вакантные должности, которые были на 2-м курсе, сейчас заполнены, и мы стопроцентно готовим госзаказ по подготовке офицеров», - сказал С.ТАРАНЕНКО.

Ранее С.ТАРАНЕНКО в интервью СМИ сообщал, что в 2009 году всего в институт (тогда нынешняя Академия ВМС имени П.С.Нахимова имела статус института и называлась Севастопольский военно-морской институт имени П.С.Нахимова - УНИАН) и колледж было зачислено 68 курсантов. Из них - 15 выпускники военных лицеев, 3 военнослужащие контрактной службы, и 50 - выпускники общеобразовательных школ со всех регионов Украины.