Ярославский: минимум на 100 лет мы обеспечили харьковчан аэропортом

Открытие нового терминала Международного аэропорта «Харьков» является знаковым событием в жизни Украины. На этом отметил генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, это первый объект в авиационной отрасли Украины, который открылся к Евро-2012.

«Я думаю, что для нас, для всех харьковчан нынешний день является знаковым - открылся первый терминал в независимой Украине», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что терминал построен на несколько месяцев ранее запланированного.

«Фактически за неполные два года мы с пустого места построили терминал, который, я надеюсь, всем нравится. В первую очередь хотелось бы сделать этот подарок харьковчанам. Помогали все. Всем за это большое спасибо», - отметил А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Отвечая на вопрос о том, какие новые авиамаршруты планируется открыть, он сообщил, что сегодня терминал начал принимать и отправлять самолеты, а также напомнил, что недавно были подписаны соглашения на 5 маршрутов в Европе, в частности на Милан, Париж, Будапешт и Берлин.

«Для нас открыт весь мир. И терминал, и аэропорт вместе с полосой и стадион - всем этим будут пользоваться мы и наши потомки, потому минимум на 100 лет мы обеспечили харьковчан современным аэропортом, в который будут прилетать друзья, гости, люди с деньгами, которые хотят инвестировать в наш регион», - отметил бизнесмен.

Он сообщил, что общая стоимость терминала составляет около 80 млн. дол. «Это все деньги частные, - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ, - все деньги частной компании».

При этом он подчеркнул, что финансирование из государственного бюджета, в частности на реконструкцию аэродромного комплекса харьковского аэропорта, «идет в полной мере».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове состоялось торжественное открытие нововыстроенного терминала международного аэропорта в рамках подготовки Украины к Евро-2012. В мероприятиях принял участие и выступил с речью Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Новый терминал рассчитан на 650 пассажиров в час. Проектом подготовки аэропорта «Харьков» к Евро-2012 предусмотрены также реконструкция исторического помещения аэровокзала, сооружения временного терминала, строительство новой взлетно-посадочной полосы, автовокзала.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» реконструируется в рамках подготовки к Евро-2012. Реализация проекта начата 1 апреля 2008 года после того, как компания «Нью Системс АМ» (группа DCH) выиграла конкурс на аренду целостного имущественного комплекса аэропорта. Проект включает строительство нового терминала, реконструкцию существующего, строительство новой взлетно-посадочной полосы и капитальный ремонт перрона, благоустройство привокзальной площади. После реконструкции аэропорт будет принимать воздушные суда типа Airbus A-320 и Boeing B-737.

Новый терминал площадью свыше 20 тыс. кв.м. позволит до 2011 года увеличить обслуживание пассажиропотока до 650 тыс. человек на год. Планируется также реконструкция гостиницы в аэропорту «Харьков», создание современного паркинга, строительство автовокзала.

Общая стоимость работ по реконструкции Международного аэропорта «Харьков» составляет 1086,53 млн. грн. (в т.ч. строительно-монтажные работы - 759,5 млн., оборудование - 81,6 млн., другие - 245,4 млн.). Стоимость реконструкции аэропорта включает две составляющие: инвестиции частного инвестора А.ЯРОСЛАВСКОГО (президента группы DCH, генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро2012) и финансирования из государственного бюджета.

За счет средств А.ЯРОСЛАВСКОГО реконструируется аэровокзальный комплекс - строительство нового терминала, реконструкция существующего, сооружение временного терминала, реконструкция привокзальной площади, ряд других работ. За счет средств госбюджета - аэродромный комплекс (как и аэродромы всех других украинских аэропортов - это стратегический объект, который находится в государственной собственности и реконструируется за счет бюджетного финансирования).

Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО (аэровокзальный комплекс, привокзальная площадь) - 508,8 млн. грн. Общая сумма государственных инвестиций (финансирование из госбюджета в реконструкцию аэродромного комплекса) - 1086,53 млн. грн. Совокупные инвестиции - 1595,53 млн. грн.

Группа DCH (бенефициар – А.ЯРОСЛАВСКИЙ) реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012. Программа включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в том числе стадион «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков».