Эксперты: контракт Нафтогаза и РУЭ представляет угрозу безопасности Украины

Подписанный в 2004 году контракт «Нафтогаза» и «РосУкрЭнерго» об объемах и условиях закачивания природного газа в подземные хранилища, его хранения, отбора и транспортировки в 2005-2030 годах представляет угрозу энергетической безопасности Украины.

Об этом в статье для «Зеркала недели» пишут эксперты центра «Номос» Михаил ГОНЧАР и Максим АЛИНОВ, анализируя документ, который имеется в распоряжении редакции газеты.

Контракт №14/935-3/04 об объемах и условиях закачивания природного газа в подземные хранилища, его хранения, отбора и транспортировки в 2005-2030 годах был заключен между НАК «Нафтогаз Украины» и РУЭ 29 июля 2004 года (дальше - контракт 3/04). Стокгольмский арбитражный суд в своем решении от 8 июня 2010 года признал это соглашение действительным и обязательным для сторон «на данный момент».

Во-первых, по мнению экспертов, контракт 3/04 не стыкуется с недавно принятым Законом «О принципах функционирования рынка природного газа». В соответствии со статьями 7, 9, 13 и 15 этого закона, все субъекты рынка природного газа имеют ровные права доступу к Единой газотранспортной системе Украины (к газовым сетям и мощностям для хранения природного газа). При этом установлено, что одним из принципов рынка природного газа является добросовестность конкуренции между его участниками в условиях равных прав и возможностей.

«Так неужели «Нафтогаз» и Минтопэнерго стремятся к открытию газового рынка для всех субъектов на «справедливых и разумных» условиях Контракта 3/04? - спрашивают себя М.ГОНЧАР и М.АЛИМОВ. - Ведь сохранение в силе контракта 3/04 в его нынешнем виде и установление, например, более высоких тарифов или другого режима использования ПХГ для других субъектов, кроме РУЭ, будет нарушением равных прав и возможностей».

В таком случае другие субъекты могут требовать предоставления им таких же возможностей, которые предусмотрены контрактом 3/04, отмечают эксперты.

Они добавляют, что контракт 3/04 может повлечь проблемы для Украины в контексте ее обязательств по Договору к Энергетической хартии.

Кроме того, констатируют эксперты, соглашение РУЭ и «Нафтогаза» не позволит в полной мере использовать свободный объем украинских ПХГ для предоставления европейским компаниям услуг по хранению газа. Суммарная активная емкость 13 украинских ПХГ составляет 32,5 миллиарда кубометров. Согласно контракту 3/04 «Нафтогаз» обязан предоставить РУЭ услуги по хранения до 15 миллиардов. Таким образом, отмеченный контракт покрывает практически 50% общей мощности украинских ПХГ и резервирует их за «РосУкрЭнерго».

С учетом приведенных примеров, отмечают М.ГОНЧАР и М.АЛИМОВ, можно утверждать, что контракт 3/04 представляет угрозу энергетической безопасности Украины. А это, в свою очередь, является основанием для признания украинским судом решения Стокгольмского арбитража (в части установления действительности контракта 3/04) несовместимым с публичным порядком Украины.