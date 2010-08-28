Военные моряки развернули на Говерле флаг Тернополя

По случаю 470-й годовщины Тернополя на Говерле военные моряки развернули флаг города.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, восхождение на самую высокую вершину Украины в частности осуществили командир флагмана Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины фрегата «Гетьман Сагайдачний», экс-командир корвета «Тернополь» Роман ПЯТНИЦКИЙ, нынешний командир корвету «Тернопіль» Григорий БРЕЕВ, командир минно-торпедной боевой части корвета «Тернопіль» Алексей ПОТОПРИГОРА, секретарь Тернопольского городского совета Тарас БИЛАН. Восхождение на гору военные моряки осуществили в рамках празднования юбилея Тернополя, мероприятие также стало своеобразной благодарностью военных моряков за постоянную поддержку украинского флота. «Для нас это действительно примечательное событие, поскольку на самой высокой вершине Украины впервые развевается флаг украинских Военно-Морских Сил. Символично, что он был развернут вместе с флагом Тернополя – городом, который едва ли не самым активным образом сотрудничает с военными моряками. Имею большую надежду, что наши дружеские отношения будут только крепчать», – отметил Г.БРЕЕВ.

В свою очередь Т.БИЛАН совместное покорение Говерлы назвал свидетельством прочной связи тернополян с военными моряками и украинской армией.

Собственно по инициативе Т.БИЛАНА в Тернополе принято решение создать музей Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины. Моряки уже предоставили для него первые экспонаты: якорь, а также спасательный жилет, который использовали на корвете «Тернопіль» в походах во время боевых учений, а также коврик ручной работы, сплетенный из каната, которым корабль привязывается к опоре на берегу.

Как сообщал УНИАН, сегодня Тернополь отмечает 470-летие.