Юбилейный рок-фестиваль "Метелица" посвящен группе "Кино"

Молодежный рок-фестиваль «Метелица» состоится в десятый раз в северном Крыму, в городе Армянск, 28 августа.

Обычно он проходил зимой, но в этом году, в честь юбилея, принято решение дополнительно провести летний формат, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата Верховного Совета Крыма Александра ЛИЕВА, который является председателем оргкомитета рок-фестиваля.

«Метелица. Летний формат» будет тематической.

В этом году он посвящен творчеству Виктора Цоя и группы «Кино». Музыкантам предложено исполнить любую песню известной группы в своей собственной аранжировке.

В фестивале примут участие 10 рок-групп из 7 городов Украины.

Одной из задач, которую ставят перед собой организаторы, - открыть новые имена и повысить творческий уровень молодых рок-музыкантов.

Специальный гость «Метелицы» - группа «Ундервуд» из Москвы.

Вход на «Метелицу» свободный.