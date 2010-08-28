Правительство завершило формирование антикоррупционных подразделений

Заместитель министра Кабинета Министров Украины - Правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики Андрей БОГДАН заявляет о завершении формирование антикоррупционных подразделений в органах исполнительной власти.

Как сообщили УНИАН в Бюро по вопросам антикоррупционной политики, об этом А.БОГДАН заявил сегодня во время учредительного совещания с руководителями антикоррупционных подразделений, созданных в министерствах и других центральных органах исполнительной власти.

А.БОГДАН призвал вновь назначенных руководителей добросовестно выполнять свою работу и акцентировал внимание на наиболее важных ее сферах. В частности, уточнил он, речь идет об осуществлении контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства, анализе рисков коррупционных проявлений в сфере ведения соответствующих органов исполнительной власти и предоставление правительству предложений по их устранению, участии подразделений в проведении антикоррупционной экспертизы проектов актов, которые готовятся в этих органах.

В свою очередь директор Бюро по вопросам антикоррупционной политики Руслан РЯБОШАПКА считает, что антикоррупционные подразделения должны направить свое внимание на выполнение первоочередных задач. "Наша задача - помочь руководителям таких подразделений в определении приоритетов, предоставлении методических рекомендаций, другой информации, каким образом наиболее эффективно использовать предоставленные правительством полномочия с целью создания эффективных антикоррупционных предохранителей в соответствующих сферах. Кроме того, важно наладить постоянный двусторонний обмен информацией между правительственным уполномоченным, Бюро по вопросам антикоррупционной политики и подразделениями по предотвращению коррупции, что важно для корректирования правительственной антикоррупционной политики", - отметил он.

А.БОГДАН подчеркнул, что противодействие коррупции является одним из наиболее важных приоритетов для власти, а поэтому правительство жестко будет реагировать на любые проявления недобропорядочного поведения в органах исполнительной власти. В связи с этим, по его словам, Кабинет Министров возлагает серьезные надежды на эффективность работы подразделений по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и ожидает от них конкретных результатов работы уже в ближайшее время.