Министерство обороны резрешило фейерверки в девяти городах

В связи с улучшением погодных условий Министерство обороны позволило проведение праздничных фейерверков в 9-ти украинских городах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ.

Согласно с приказом, 24 августа в 22.00 праздничные фейерверки состоятся в Киеве, Севастополе, Одессе, Керчи, Виннице, Львове, Житомире, Ровно и Днепропетровске.

В Киеве в честь 19-й годовщины Независимости Украины будут салютовать 20 залпами с пяти позиций: Владимирской горки, площадки возле музея Великой Отечественной войны, парка Победы, проспекта Маяковского, стадиона Национального университета обороны.

Вместе с тем, Киевгоргосадминистрация подчеркивает необходимость соблюдения правил противопожарной безопасности во время праздничных и выходных дней и призывает киевлян не использовать самостоятельно пожароопасные пиротехнические средства.