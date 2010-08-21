Больше четверти школьников Донецка будут учится на государственном языке

В общеобразовательных учебных заведениях города Донецка на государственном языке с нового учебного года будут обучаться более четверти всех учащихся, в дошкольных учреждениях – почти половина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что образовательная отрасль города к началу учебного года представлена 163 общеобразовательными учебными заведениями всех типов и форм собственности, 178 дошкольными учреждениями и 26 внешкольными учебными учреждениями. Всего в городе обучением охвачено 99,9 % детей школьного возраста.

С украинским языком обучения в Донецке продолжат функционирование 34 школы, 711 классов, 51 дошкольное учебное учреждение и 162 группы.

В горсовете также заверили, что в городе будет сохранена сеть национальных воскресных школ.