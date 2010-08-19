Губернатор: мы выбрали Обухов, чтобы отметить День независимости

Сегодня в городе Обухов Киевской области состоялись региональные торжественные мероприятия по случаю 19-й годовщины Независимости Украины, в которых принял участие председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК и вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, гости города осмотрели выставку продукции и произведений декоративно-прикладного искусства производителей и мастеров из разных районов Киевской области.

Отвечая на вопрос журналистов, почему именно Обухов был избран для проведения торжеств по случаю Дня Независимости, А.ПРИСЯЖНЮК сказал, что «Обухов является таким же центром, как и другие города Киевской области, и, как известно, мы практикуем проведение разных мероприятий по очереди в одном городе, втором, третьем». «Сначала и Буча была, и Борисполь был. Сейчас – Обухов, который, кстати, недавно получил статус города областного значения, и мы избрали его, чтобы сделать праздник работников области», - добавил А.ПРИСЯЖНЮК.