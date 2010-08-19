Авария на донецкой шахте: один погибший, один раненый

В Донецкой области на шахте им. Димитрова ГП „Красноармейскуголь” погиб горняк, еще один - пострадал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел 18 августа в 14.45.

В частности, на горизонте 610 м во время транспортировки породы в результате разрыва прицепного устройства вагонеткой был смертельно травмирован мастер и пострадал проходчик, который с травмами в состоянии средней тяжести госпитализирован в центральную городскую больницу.