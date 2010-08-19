Из 526 ветеранов УПА 50 не имеют права на бесплатный проезд

Депутаты Волынского областного совета выступают за предоставление ветеранам УПА права бесплатного проезда в транспорте на территории области. Обращение Братства ветеранов УОН-УПА Волынского края имени полковника Клима Савура относительно бесплатного проезда на территории области на основании удостоверения «Ветеран ОУН-УПА» рассмотрела постоянная депутатская комиссия по вопросам социальной защиты населения, ветеранов-пенсионеров, трудовых ресурсов. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Волынского областного совета.

Как сообщил председатель Братства Василий КУШНИР, согласно решению Львовского областного совета на территории Львовской области обеспечивается бесплатный проезд ветеранам ОУН-УПА. На Волыни же свидетельство ветерана ОУН-УПА не обеспечивает право на бесплатный проезд.

В.КУШНИР отметил, что речь идет об обеспечении такого права только для 50 ветеранов ОУН-УПА. Остальные имеют право бесплатного проезда как участники боевых действий, ветераны труда или дети войны. Всего на Волыни проживает 526 ветеранов ОУН-УПА.

Постоянная комиссия рекомендовала сессии облсовета поддержать обращение Братства ветеранов УОН-УПА Волынского края имени полковника Клима Савура относительно бесплатного проезда на территории области на основании удостоверения «Ветеран ОУН-УПА».

Однако, заместитель начальника главного управления труда, социальных вопросов и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Светлана РЕМЕЗОВСКАЯ сообщила, что в случае принятия областным советом такого решения компенсацию перевозчикам за льготную перевозку на основании удостоверения «Ветеран ОУН-УПА» нужно будет осуществлять только из областного бюджета.

Как сообщал УНИАН, очередная сессия Волынского областного совета состоится 27 августа.