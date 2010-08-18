Милиционер приковал задержанных наручниками к столбу

В Запорожье возбуждено уголовное дело против сотрудника милиции, который приковал задержанных наручниками к столбу на несколько часов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, инцидент, давший основания для возбуждения уголовного дела произошел в июле в с. Беленькое Запорожского района области.

"Прокуратурой Ленинского района Запорожья возбуждено уголовное дело в отношении работника органов внутренних дел, который в июле этого года применил к двум гражданам специальные средства и без оформления предусмотренных законом документов содержал этих граждан на опорном пункте милиции в с. Беленьком Запорожского района, вследствие чего задержанные до утра следующего дня были незаконно лишены права передвижения", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

В прокуратуре Ленинского района УНИАН сообщили, что данные действия сотрудника милиции квалифицированы на сегодняшний день, как преступление, предусмотренное ст. 365 Уголовного кодекса Украины - "Превышение власти или служебных полномочий".

Ход досудебного следствия по данному делу, по информации пресс-службы облпрокуратуры, находится на контроле прокуратуры Запорожской области.