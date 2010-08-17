Клюев: для повышения цен на продукты никаких предпосылок нет

Первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ считает, что сегодня в Украине нет никаких предпосылок для повышения цен на продукты питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Я не думаю, что будут какие-то повышения цен. По крайней мере, для повышения цен на продукты питания никаких предпосылок нет», - сказал вице-премьер.

Также А.КЛЮЕВ отметил, что Госрезерву и Аграрному фонду выделено 5 млрд. грн для закупки зерна нового урожая для формирования двухгодичного резерва зерна. «Для того, чтобы держать цену на хлеб, надо делать интервенцию 60 тыс. тонн зерна каждый месяц. Это 600 тыс. тонн – около миллиона, грубо говоря – в год. Мы закупаем в 2 раза больше, чтоб у нас были переходящие остатки, и чтобы мы спокойно могли отреагировать, если будут спекулятивные движения на этом рынке», - заявил первый вице-премьер.