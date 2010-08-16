В Киеве арестован налоговик, требовавший 10 тыс. долларов взятки

Сегодня Печерский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю структурного подразделения одной из районных Государственных налоговых инспекций Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.

В сообщении напоминается, что 13 августа этого года сотрудники антикоррупционного бюро ГУБОП МВД Украины совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры задержали упомянутого служащего “на горячем” во время получения взятки. Должностное лицо вымогало от адвоката 10 тысяч долларов США за снятие налогового запрета, наложенного на активы его подзащитной.

Чиновник был задержан при выходе из банка, когда он получил часть взятки в размере 16 тыс. грн. Чтобы скрыть преступление, налоговик 2,4 тыс. грн. из полученных средств сразу же перечислил на счет одного из частных предприятий, а на остальные купил 1700 долларов США.

В отношении подозреваемого Главным следственным управлением Генпрокуратуры Украины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.