Начальник Укргидрометцентра рассказал Януковичу, когда спадет жара

В ближайшее время в Украине не следует ожидать снижения уровня пожарной опасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Укргидрометцентра Николай КУЛЬБИДА на селекторном совещании с руководителями регионов, которое состоялась сегодня под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Говоря о гидрометеорологической ситуации, сложившейся в Украине в августе, Н.КУЛЬБИДА в который раз отметил, что наблюдается аномально высокая температура. Для примера он отметил, что 12 августа в Луганске была зафиксирована наивысшая в истории Украины температура воздуха - 42 градуса по Цельсию.

«На предыдущем заседании СНБО 5 августа я докладывал, что начиная с 17 числа произойдут определенные изменения в гидрометеорологической ситуации в Украине», - сказал он.

«Вы что-то делаете для этого?..» - шутя поинтересовался В.ЯНУКОВИЧ.

«Именно поэтому сегодня я докладываю…» - ответил Н.КУЛЬБИДА. По его словам, начиная с 17 августа в западных регионах Украины произойдет некоторое снижение температуры воздуха. Дальше, 18 августа, некоторое похолодание придет и в центральные регионы государства, в частности, по линии Киев - Одесса, а 19 эти изменения охватят всю территорию государства. «Температура воздуха будет максимальной на уровне 22-27 градусов, а на юге – до 30 градусов», - сообщил руководитель Укргидрометцентра.

В то же время, сказал он, если говорить о влиянии погодных условий на уровень пожарной опасности, то здесь ситуация будет оставаться сложной. Как объяснил Н.КУЛЬБИДА, некоторые осадки прогнозируются в западных регионах, но с продвижением атмосферного фронта к востоку его интенсивность будет уменьшаться. Потому, констатировал он, ожидать уменьшения показателя пожарной опасности в Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областях не стоит.