В Крыму промыли русло главной реки полуострова

В субботу в Крыму произведен санитарный попуск воды из Симферопольского водохранилища с целью промывки русла главной реки полуострова Салгир. Такое решение принял Республиканский комитет по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию в связи с аномально высокой температурой воздуха, сказавшейся на санитарном состоянии русла.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Роскомводхоза АРК, внеплановый пуск воды дал возможность понизить температуру воды, улучшить ее санитарное состояние и подпитать грунтовые воды русла Салгира свежей и чистой водой.

«Такой внеплановый попуск воды, при котором мы обеспечили поток 10 куб. м. в секунду, оздоровит санитарное состояние реки Салгир. Этот глоток чистоты и свежести реке сейчас очень необходим», - заявил председатель Рескомводхоза АРК Александр ЛИЕВ во время открытия шлюзов на Симферопольском водохранилище.

Он также отметил, что кроме климатических проблем, городским властям стоит чаще обращать внимание и на влияние человека на главный водный объект города и Крыма.

«Сегодня проблема Салгира связана не только с климатической ситуацией, в которой находиться Крым в связи с засушливым и жарким летом, а еще и с человеческим фактором», - отметил А.ЛИЕВ.

По его словам, «предки во все времена, и советские, и царские, и древние, ценили крымскую воду, собирая ее по каплям и рационально ее используя». «Сегодня же среди жителей столицы Крыма немало тех, кто без угрызения совести может выбросить мусор прямо в главную крымскую водную артерию", - подчеркнул А.ЛИЕВ.

Кроме этого, он сообщил, что в Крыму находятся 23 водохранилища, из которых 8 наполняются водой из Северо-Крымского канала, а остальные – естественным путем. Сегодня общий уровень заполнение этих водохранилищ превышает 70%.