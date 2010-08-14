Инспектор ДПС уволен за некорректное общение с водителем

В Винницкой области уволен инспектор дорожно-патрульной службы Управления Госавтоинспекции за некорректное и грубое общение с водителем.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Винницкой области.

10 августа в Интернете была распространена видеосьемка некорректного и оскорбительного общения сотрудника ГАИ с водителем в Гайсине Винницкой области.

По данному факту сотрудниками Инспекции по личному составу Главного управления МВД Украины в Винницкой области была проведена служебная проверка.

По ее результатам инспектор ДПС был уволен из органов внутренних дел.