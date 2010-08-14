Инспектор ДПС уволен за некорректное общение с водителем
15:17, 14 августа 2010Общество
2833 0
Помогла видеосъемка
В Винницкой области уволен инспектор дорожно-патрульной службы Управления Госавтоинспекции за некорректное и грубое общение с водителем.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Винницкой области.
10 августа в Интернете была распространена видеосьемка некорректного и оскорбительного общения сотрудника ГАИ с водителем в Гайсине Винницкой области.
По данному факту сотрудниками Инспекции по личному составу Главного управления МВД Украины в Винницкой области была проведена служебная проверка.
По ее результатам инспектор ДПС был уволен из органов внутренних дел.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter