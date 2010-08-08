Жертвами наводнений в Центральной Европе стали уже 10 человек

В странах Центральной Европы проливные дожди привели к наводнениям, есть жертвы, сообщает Радио "Свобода".

На севере Чехии, по уточненным данным, утонули по меньшей мере три человека, один считается пропавшим без вести. Ряду населенных пунктов нанесен серьезный ущерб. На несколько часов было прервано железнодорожное сообщение между Прагой и Дрезденом.

На юге Польши жертвами наводнений стали 4 человека, в близлежащих районах Германии - еще трое.