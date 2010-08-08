Задержаны продавцы амфетамина в ночных клубах

Сотрудники отдела борьбы с оборотом наркотиков областного управления милиции и УСБУ разоблачили преступную группу, в состав которой входили три безработных жителей города Черновцы и Черновицкой области, которые на протяжении апреля-августа продавали в развлекательных заведениях Буковины психотропные вещества.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Черновицкой области, во время проведения личного осмотра задержанных членов группы, двум из которых 22 года и одному 20 лет, осмотра автомобиля и обысков помещений изъяты 200 граммов амфетамина, расфасованного в 97 полиэтиленовых пакетиков, 22 таблетки «экстази», 1 марку ЛСД и 3,5 тыс. грн. (На черном рынке стоимость одного грамма амфетамина стоит 250 грн., 1 таблетка «экстази» - от 50 до 100 грн., ЛСД – около 100 грн.)

Всего правоохранители зафиксировали 9 эпизодов преступной деятельности членов указанной группы.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по признаками преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

У одного из членов группы изъят легковой автомобиль «Опель», который использовался для перевозки и распространения наркотиков. Два члена преступной группировки арестованы, они содержатся в изоляторе временного содержания.