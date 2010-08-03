В Украину завозят рыбу со стронцием и кишечной палочкой?

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины направил в посольства некоторых стран письма и выразил обеспокоенность качеством рыбы, которую импортируют из этих стран на территорию Украины. Образцы рыбы будут проверены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Госкомветмедицины Иван БИСЮК.

И.БИСЮК отказался называть, какие именно страны импортируют некачественную рыбу, поскольку, по его словам, в независимых лабораториях будут еще проводиться исследования образцов некачественной продукции совместно с ветеринарными службами этих стран. От этого будет зависеть возможность прекращения импорта крупных партий продукции.

“Сегодня мы находим в импортированной мороженой рыбе остатки стронция, листерии, кишечную палочку, паразитарные заболевания и тому подобное”, - сообщил И.БИСЮК.

По его словам, комитет рассматривает вопрос о закрытии доступа на украинский рынок продукции лишь некоторых фирм, однако если из какой-то страны таких фирм будет обнаружено много, то, вероятно, что этим странам будет полностью отказано в доступе на наш рынок.

“Поскольку Украина является членом ВТО, мы не можем осуществлять квотное деление импортной продукции, тем не менее, мы не позволим, чтобы к нам поступало сырье, которое по своим параметрам безопасности является вредным для здоровья населения”, - отметил И.БИСЮК.

По его словам, мороженые блоки рыбы в более развитых странах считаются не пригодными к потреблению, тем не менее, в Украину такая продукция импортируется.