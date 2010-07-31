Винницкие стюардессы будут туристической изюминкой города

В Виннице к осени 2010 года появится экскурсионный трамвай-кафе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела семьи, молодежи и туризма Винницкого городского совета Руслан АНФИЛОВ.

По его словам, к началу сентября один из швейцарских трамваев, которые работают в Виннице, будет переоборудован в экскурсионный трамвай-кафе.

«Трамвай будет оформлен в ярких цветах как снаружи, так и изнутри. В салоне будет установлена мультимедиа система с большими мониторами», - сказал он.

Р.АНФИЛОВ отметил, что сейчас Молодежным советом города совместно с отделом разрабатываются экскурсионные маршруты для винничан и гостей. Содействие в реализации проекта оказывает трамвайно-троллейбусное управление города.

«Отдел семьи, молодежи и туризма Винницкого городского совета также объявил конкурс для привлечения гидов, а также для определения названия экскурсионного трамвая-кафе, которое будет нанесено на трамвае», - сообщил начальник отдела семьи, молодежи и туризма Винницкого городского совета.

Р.АНФИЛОВ рассказал, что победителям конкурса «стюардесс-гидов» будет предоставлена возможность бесплатно пройти обучение по проведению экскурсий и обслуживанию туристических групп.

«Участники конкурса примут участие в проведении экскурсий и туристических мероприятий. Для них будет организована фотосессия и съемки рекламного ролика», - отметил он.

По словам начальника отдела семьи, молодежи и туризма Винницкого городского совета, к проекту будут привлекаться талантливые люди на различных условиях: для организации экскурсий с детьми и встреч гостей города конкурсанты будут работать в рабочее время; для экскурсионных маршрутов выходного дня будут нужны студенты, которые смогут это делать в свободное от основной учебы время.

«Винницкие стюардессы-экскурсоводы будут туристической изюминкой Винницы, а также станут лицом туристической отрасли Подолья», - убежден Р.АНФИЛОВ.