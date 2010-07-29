Погода на завтра: долгожданной прохлады не обещают

Долгожданной прохлады на территории Украины пока не предвидится.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 30 июля, без осадков, лишь ночью и утром в восточной части кратковременный дождь, местами грозы. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных и большинстве центральных областей ночью 12-17°, днем 25-30°; на остальной территории ночью 16-21°, на побережье морей до 25°, днем 28-33°, на крайнем востоке до 36°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 12-17°, днем 25-30°; в Киеве - ночью 15-17°, днем 28-30°.

Сегодня, 29 июля, температура воды в Черном и Азовском морях 25-27°, в Днепре в районе Киева - 26°.