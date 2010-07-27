Дым от торфяных пожаров будет в Москве еще несколько дней

Гарь и дым от подмосковных торфяных пожаров будут ощущаться в российской столице еще несколько дней – "как минимум до середины 29 июля", сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на "Мосэкомониторинг".

По словам его руководителя, "из-за дыма количество загрязняющих веществ в 10 раз превышает значения, которые отмечались бы сейчас, если бы не было торфяных пожаров". Как отметила эколог, дымовая завеса идет на Москву с востока области, и в ближайшие сутки неблагоприятная экологическая обстановка сохранится.

Станции контроля загрязнений воздуха в Подмосковье, расположенные за 50 км от города, показывают двукратное превышение показателей по сравнению с обычными параметрами, уточнила она.