В Москве снова появился запах горящих торфяников

На юге Москвы появился сильный запах гари, возникший в результате тления торфяников. Утром 26 июля видимость здесь снизилась из-за висящей во воздухе дымки. Информации о запахе гари в других регионах Москвы пока нет, сообщает Лента.ру.

Сильный запах гари появился в Южном, Юго-Восточном и Восточном административных округах российской столицы неделю назад. Также сообщалось, что дымом пахнет на некоторых улицах в центре города. В течение нескольких дней запах гари исчез, однако утром в субботу, 24 июля, вновь появились сообщения о возникновении дымки на юго-востоке Москвы.

В воскресенье, 25 июля, представитель пресс-службы подмосковного МЧС рассказал агентству РИА Новости, что за прошедшие сутки в Московской области было зафиксировано 38 торфяных и 25 лесных пожаров общей площадью 71 гектар. Они были вызваны аномально жаркой погодой, установившейся в европейской части России.