Янукович запретил аренду предприятий, не подлежащих приватизации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении отчуждения объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом предусмотрено запрещение на предоставление в аренду целостных имущественных комплексов предприятий и структурных подразделений, включенных в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации.

Также законом предусматривает запрещение на реорганизацию и ликвидацию предприятий, включенных в этот перечень.

Одновременно глава государства поручил Кабинету министров Украины разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который позволит правительству принимать решение относительно реорганизации включенных в перечень предприятий, если это не приведет к отчуждению государственной собственности. Таким образом, должна быть урегулированная ситуация с ограничением полномочий Кабинета министров по управлению объектами государственной собственности, которая возникает после принятия данного закона.