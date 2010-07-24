Интернет-версия газеты «Свободная Одесса» возобновила работу

Интернет-версия газеты «Свободная Одесса» после суток вынужденного отсутствия возобновила функционирование.

Как сообщил корреспонденту УНИАН редактор газеты «Свободная Одесса» Владимир УЩАПОВСКИЙ, уже работают “зеркала” http://freedom.od.ua/, http://vilna.od.ua/ и http://svobodnaya.od.ua/ Сейчас редакция издания работает над возобновлением основного домена - http://svobodnaya.odessa.ua/

В.УЩАПОВСКИЙ уточнил, что "мы выполнили то, что обещали одесситам - их любимая газета снова в эфире. Провокации и давление со стороны силовиков только добавили сил и доказали, что мы на правильном пути. Будем продолжать работать, рассказывать одесситам правду без купюр».

В.УЩАПОВСКИЙ высказал предположение, что будут расследованы обстоятельства препятствования журналистам «Свободной Одессы» и уволены из милицейских структур лица, причастные к попытке уничтожения в ночь на пятницу интернет-версии газеты, «причем не только непосредственные исполнители этого политического заказа – рядовые сотрудники ГСБЭП Одесского облуправления милиции».

«По моему убеждению, - добавил редактор «Свободной Одессы», - ответственность за акт беззакония должны также понести руководители УМВД Украины в Одесской области, которые отдали приказ уничтожить “Свободную Одессу”, а именно: начальник облУВД Михаил ЯЦКОВ, его первый заместитель, который курирует ГСБЭП, Анатолий БАХЧИВАНЖИ, а также начальник Управления ГСБЭП Михаил ГЕОРГИНОВ».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на В.УЩАПОВСКОГО, сотрудники милиции 22 июля в 22.00 ворвались в помещение одного из интернет-клубов Одессы, где размещен главный сервер интернет-версии газеты, выгнали из помещения посетителей, избили представителя «Свободной Одессы», вывели из строя оборудование и изъяли сервер издания.

В свою очередь, в Одесском облуправлении милиции утверждали, что уничтожение интернет-версии газеты «Свободная Одесса» произошло случайно – в результате проведенного милицией рейда-проверки городских интернет-клубов.

Отвечая на запрос УНИАН, сотрудница Центра общественных связей УМВД Украины в Одесской области Татьяна САКАРА сказала: «22 июля работниками Управления Государственной службы борьбы с экономическими преступлениями проводилась проверка работы интернет-клубов. В ходе проверки в одном из интернет-клубов, размещенном на территории Приморского района Одессы, правоохранители установили, что на одном из компьютеров используется нелицензионная версия программного обеспечения корпорации «Майкрсофт», - заявила она.

В.УЩАПОВСКИЙ опроверг заявление ЦОС облуправления милиции о том, что сервер изъят из-за того, что «Свободная Одесса» использовала нелицензионную версию программного обеспечения корпорации «Майкрсофт».

В ДСО МВД Украины сегодня, 24 июля, сообщили, что сотрудники Управления ГСБЭП ГУМВД Украины в Одесской области в рамках комплексной проверки законности предоставления услуг интернет-структурами региона 22 июля проводили санкционированную проверку «субъекта предпринимательской деятельности ЯРМОЛЫ В.Ю.», зарегистрированного в Одессе по улице Гайдара, 24.

Проверкой установлено, что по указанному адресу в подвальном помещении расположен и функционирует компьютерный клуб «Инферно». Услуги по предоставлению напрокат персональных компьютеров предоставляет ЯРМОЛА Виталина Юрьевна. В хозяйственной деятельности ЯРМОЛА В.Ю. использует 29 персональных компьютеров.

По результатам проведенного осмотра помещения и компьютерной техники в присутствии специалистов в области интернет-услуг на одном из персональных компьютеров выявлено использование программного обеспечения корпорации «Майкрософт» с признаками контрафактности, а именно компьютерной программы (операционная система) «Виндоус». Указанный персональный компьютер в присутствии понятых и по согласия представителя владельца интернет-клуба изъято и приобщено к протоколу осмотра места события. После чего компьютерное оборудование было направлено в НИЭКЦ для проведения экспертного исследования на предмет выявления нелицензионных версий программного обеспечения.

По результатам экспертизы установлено, что на жесткий диск персонального компьютера установлена нелицензионная версия компьютерной программы «Виндоус ХР Профешинел». В ходе проведения экспертного исследования также выявлено, что на жестком магнитном носителе системного блока сохраняется интернет-версия газеты «свободная Одесса». В отношении администратора интернет-клуба АСАДЧОГО А.И., который устанавливал программное обеспечение, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 51-2 КУоАП. Собранные материалы зарегистрированы в установленном порядке и направлены в Малиновский районный суд Одессы.

Кроме того, говорится в сообщении в ходе проведения проверки в помещение интернет-клуба, оттолкнув работников милиции, ворвался гражданин БАЙЛО О.В., который представился активистом общественного движения «Свободная Одесса». Отмеченный гражданин 1982 г.р., провоцируя сотрудников милиции, категорически отказался покинуть место события и применил физическую силу к работникам правоохранительных органов. В результате противоправных действий БАЙЛО О.В. был задержан для составления протокола о совершении административного правонарушения по факту злостного неповиновения сотрудникам ОВД. Зарегистрированные материалы по ст.185 КУоАП направлены в Малиновский районный суд Одессы».