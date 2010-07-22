На двух донецких шахтах зарплату последний раз видели 2 апреля

Горняки шахты «Юный коммунар» (г. Енакиево) предупреждают о радиоактивном загрязнении подземных вод в Донецкой области, если они объявят забастовку и прекратят бесперебойную откачку грунтовых вод в подземных выработках шахты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации шахты «Юный коммунар» Николая КВАЧА.

Так, в ПРУПе пояснили, что трудовые коллективы двух ликвидируемых енакиевских шахт «Юный коммунар» и «Красный Профинтерн», которые производят только откачку шахтных вод, намерены объявить акции протеста, потому что горняки этих предприятий «последний раз получали заработную плату 2 апреля текущего года, больше от государства они не увидели ни копейки».

По словам Н.КВАЧА, на шахте «Юный коммунар» 16 сентября 1979 года был произведен ядерный взрыв, и в результате эксперимента на глубине 903 м образовалась оплавленная полость-капсула, в которой по разным оценкам сохраняется до 95% продуктов радиоактивного распада. Поэтому «горнякам «Юного коммунара» ни в коем случае нельзя останавливать откачку воды на этой шахте», подчеркнул профсоюзный лидер. «По заключению экологов, если предприятие затопить, капсула может быть нарушена, что приведет к радиоактивному загрязнению подземных вод города, а уж грунтовые воды разнесут продукты распада по всей Донецкой области», - объяснил Н.КВАЧ. При этом он отметил: «Наши шахтеры это понимают, потому до сих пор и продолжают работать. Но одними обещаниями людей не накормишь, до социального взрыва на предприятии остаются считанные дни».

Председатель объединенной первичной профсоюзной организации ликвидируемых шахт Евгений АСТАНИН сообщил, что раньше шахты «Красный Профинтерн» и «Юный коммунар» («Юнком») входили в ГП «Горловская дирекция по ликвидации шахт», подчиненной ГП «Укруглеторфреструктуризация», но с 1 июля 2010 года эти две предприятия перевели в подчинение вновь созданного госпредприятия «Донуглереструктуризация». На все требования горняков погасить задолженность по зарплате руководство нового ГП отвечает, что текущий июльский заработок шахтерам будет выплачен в августе, а все вопросы по долгам за предыдущие месяцы им необходимо решать с «Горловской дирекцией по ликвидации шахт».

«Но там (в ГП «Горловская дирекция по ликвидации шахт») ответ один – денег нет, даже не ждите, поэтому люди просто в отчаянии», - отметил профсоюзный лидер.

В пресс-службе ПРУПа также подтвердили, что ГП «Горловская дирекция по ликвидации шахт» действительно не имеет сегодня финансовой возможности выплатить горнякам задолженность по зарплате из-за отсутствия соответствующих поступлений из госбюджета.

По словам Е.АСТАНИНА, в трудовых коллективах этих енакиевских шахт «упорно ходят слухи, что Минуглепром просто «кинул» шахтеров на три месячных заработка, эти деньги теперь заморозят, никто их уже не вернет».

Е.АСТАНИН заявил, что десятки обращений от трудовых коллективов шахт во всевозможные инстанции вплоть до Президента и премьер-министра «ничего не дали - от глав государства и правительства в ответ пришли обычные отписки».

Он сообщил, что сегодня горняки, «хоть и без большой надежды», собирают подписи под обращением к генеральному прокурору Украины с требованием не только принять срочные меры по погашению долгов, но и привлечь виновных к ответственности.