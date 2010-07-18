В Донецке арестовывают имущество должников
23:09, 18 июля 2010Общество
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По искам гортеплосети
В Донецке в текущем году по искам коммунального коммерческого предприятия «Донецкгортеплосеть» суд арестовал имущество 462 абонентов, имеющих большую задолжненность за отопление и горячую воду.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.
В сообщении отмечается, что наибольшее число таких должников проживают в центральных - Ворошиловском и Калининском - районах города - 116 и 84 соответственно, а также в Куйбышевском районе - 108.
В пресс-службе уточнили, что в числе арестованного имущества - 16 квартир.
«С начала текущего года исполнительная служба взыскала с должников в пользу «Донецкгортеплосети» 0,8 млн. грн.», - подчеркивается в сообщении.
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