Киевсовет передал Печерскую Лавру в госсобственность

Киевсовет передал в государственную собственность на безоплатной основе комплекс Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Как передает корреспондент УНИАН, проект решения был озвучен секретарем Киевсовета Олесем ДОВГИМ и предложен к внесению в повестку дня сегодняшнего заседания городского совета.

О.ДОВГИЙ отметил, что указанный вопрос обсуждался на согласительном совещании и нашел поддержку.

За внесение этого вопроса в повестку дня проголосовали 77 депутатов Киевсовета.

При голосовании по сути, то есть за передачу заповедника в государственную собственность, предложение нашло поддержку у 73 депутатов из 112 собравшихся в зале.

Проект решения не предоставлен депутатам Киевсовета, а следовательно, не известно, о какой именно площади идет речь в решении.

Кроме того, отдельным проектом решения, который был внесен в повестку дня заседания, предусмотрена передача также на безоплатной основе отдельно Успенского собора Национального Киево-Печерского заповедника в государственную собственность.

Этот вопрос был отдельно проголосован. За него проголосовали 68 депутатов Киевсовета.

В решении отмечено, что речь идет о передаче Успенского собора на ул. Мазепы, 21, общей площадью 1921 кв. м. Объект передается в сферу управления Министерства культуры и туризма Украины.

Депутаты поручили Главному управлению коммунальной собственности Киева вместе с Главным управлением охраны культурного наследия осуществить соответствующие мероприятия по передаче Успенского собора в госсобственность.