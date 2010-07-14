Вандалы поглумились над комплексом статуи Иисуса Христа

21:43, 14 июля 2010
Общество
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Сообщение из Ивано-Франковска

В Ивано-Франковске вандалы поглумились над комплексом статуи Иисуса Христа.

Воры в погоне за наживой похитили пять мраморных плит с этого комплекса, который был открыт в Ивано-Франковске на Валах к 2000-летию Христа.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском горисполкоме, правоохранители ищут вандалов, а работники Ивано-Франковского спецкомбината изыскивают возможности замены похищенных украшений памятника.

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