В Ивано-Франковске вандалы поглумились над комплексом статуи Иисуса Христа.

Воры в погоне за наживой похитили пять мраморных плит с этого комплекса, который был открыт в Ивано-Франковске на Валах к 2000-летию Христа.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском горисполкоме, правоохранители ищут вандалов, а работники Ивано-Франковского спецкомбината изыскивают возможности замены похищенных украшений памятника.