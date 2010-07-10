Эксперты о школьном аттестате, независимой оценке и коррупции

Председатель подкомитета по вопросам базового образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования Леся ОРОБЕЦ заявляет, что нынешнее нововведение Министерства образования и науки учитывать баллы школьного аттестату при поступлении абитуриентов в вузы имеет ряд недостатков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ОРОБЕЦ сказала во время круглого стола на тему: «ВНО: позитивы, негативы и пути совершенствования», организованного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

«Введя заменитель среднего балла аттестата и перечисляя его на 200 баллов, мы видим, что этот шаг нынешнего министра привел к завышению оценок со стороны учителей, привел к тому, что еще больше медалистов не в состоянии подтвердить свои результаты на ВНО, привел к тому, что банально закупка школьных классных журналов выросла приблизительно процентов на 30 – это значит, что журналы переписывались накануне выставления оценок”, - заявила Л.ОРОБЕЦ.

В свою очередь, директор фонда “Деминициативы” Ирина БЕКЕШКИНА представила результаты экспертного опроса, проведенного фондом с 10 по 24 июня с.г. в рамках проекта «Кампания по поддержке системы внешнего независимого оценивания в Украине и рекомендации по его улучшению». Среди тем опроса было и отношение к нововведениям Министерства образования и науки, а именно учет результата аттестату в размере до 200 баллов. По словам И.БЕКЕШКИНОЙ, большинство экспертов поддерживают идею учета баллов аттестата, однако отмечает, что не следовало вводить эту норму во время учебного года. Среди аргументов в поддержку учета баллов аттестата отмечалось, что вступление по сертификату ВНО не полностью характеризует ученика, не учитывает средний балл по всем дисциплинам, что нивелирует его возможности. Также эксперты поддержали эту инициативу, потому что снижалась роль среднего образования в целом. Речь идет о том, что ученики, которые имеют деньги на индивидуальные занятия с репетиторами, два последних года занимаются с ними и даже не ходят в школу, или они выбирают всего два предмета, которые нужно знать для вступления в вуз, а другие дисциплины им якобы не нужны.

По данным опроса, против учета баллов аттестата эксперты приводили такие аргументы: возобновление «гонки» за аттестатами (баллами); возможные элементы коррупции в школе. «Если аттестат играет большую роль, то нужно платить директору или учителям», - подчеркивали эксперты.

Еще одним недостатком этого нововведения они считают то, что оценки учителей достаточно субъективны. “Он не может дать объективную оценку, потому что он может определять оценку на фоне этого класса, на фоне этой школы - это неправильно”, - отмечалось в опросе экспертов.

Кроме того, введенное в этом году количество баллов (200) аттестату эксперты считают методически не обоснованным. Следует провести статистические анализы и обосновать соотношение, которое лучше всего отображает картину успеваемости, с учетом не только общего среднего балла, но и среднего балла по профильным предметам. На основе соответствующих исследований должна быть разработана методика, единая для всех вузов, отмечали участники круглого стола.