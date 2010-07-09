Пограничники предлагают пересекать границу с магнитной карточкой

Государственная пограничная служба планирует расширить введение системы электронной проверки граждан через магнитные карточки.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины, об этом сообщил первый заместитель главы Администрации Госпогранслужбы Павел ШИШОЛИН на брифинге в Доме правительства

По его словам, введение системы электронной проверки граждан через RFID-карточки в международном аэропорту «Борисполь» позволит в три раза увеличить потоки пассажиров через государственную границу.

П.ШИШОЛИН подчеркнул, что к таким выводам Госпогранслужба пришла по результатам эксперимента, проведенного в аэропорту «Борисполь» по осуществлению 10 тыс. бесплатных RFID-карточек для граждан Украины при осуществлении паспортного контроля на международных направлениях. По его словам, втрое уменьшилось время для оформления документов на одного пассажира при пересечении государственной границы.

«Эксперимент имеет положительное заключение. В три раза сократилось время оформления документов для одного пассажира. Таким образом, применив эту технологию в «Борисполе», в три раза можно увеличить потоки пассажиров через государственную границу», - отметил он и добавил, что данная система актуализируется в рамках проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Кроме того, как сообщил П.ШИШОЛИН, примененная в «Борисполе» технология позволяет осуществлять проверку паспортов с биометрическими данными.

Он отметил, что на сегодняшний день рассматривается вариант более широкого введения системы электронной проверки граждан через RFID-карточки в аэропорту, согласно которым все желающие за собственные средства смогут приобрести такие магнитные карточки. Они будут действовать на весь период действия заграничного паспорта. «Это позволит всем желающим получить такую карточку и беспрепятственно на протяжении 15-20 секунд пересекать государственную границу в «Борисполе» не только на вылет, но и на прилет», - подчеркнул П.ШИШОЛИН

По его словам, Госпогранслужба считает, что «этот эксперимент стоит распространить на всех безвизовых пассажиров, многих представителей посольств, консульских представительств, которые на постоянной основе находятся на территории Украины и часто пересекают границу».

Кроме того, П.ШИШОЛИН сообщил, что Госпогранслужба планирует внедрить данную систему проверки граждан и на терминале «F» в аэропорту «Борисполь», который готовится к сдаче в эксплуатацию. «По все вероятности 50 рабочих мест будет по старой технологии, 50 рабочих мест – по новой», - отметил он, подчеркнув, что этот положительный мировой опыт разработан, исходя из интересов именно пассажиров, поскольку позволяет экономить время при осуществлении паспортного контроля на международных направлениях.