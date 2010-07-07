Голливудскую звезду Линдси Лохан отправили в тюрьму

Суд американского штата Калифорния признал актрису Линдси Лохан виновной в нарушении условий пробации (условного срока, когда осужденный находится под надзором специальных органов), которую она получила за управление автомобилем в нетрезвом виде. Звезда Голливуда приговорена к 90 дням тюрьмы.

Как сообщает newsru, актриса со слезами на глазах умоляла судью не отправлять ее в тюрьму, объясняя, что из-за плотного рабочего графика ей сложно было соблюдать условия пробации и посещать все необходимые мероприятия. Судья, однако, осталась непреклонна. Выслушав приговор, Лохан разрыдалась.