Голливудскую звезду Линдси Лохан отправили в тюрьму
09:17, 07 июля 2010Общество
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Актриса разрыдалась
Суд американского штата Калифорния признал актрису Линдси Лохан виновной в нарушении условий пробации (условного срока, когда осужденный находится под надзором специальных органов), которую она получила за управление автомобилем в нетрезвом виде. Звезда Голливуда приговорена к 90 дням тюрьмы.
Как сообщает newsru, актриса со слезами на глазах умоляла судью не отправлять ее в тюрьму, объясняя, что из-за плотного рабочего графика ей сложно было соблюдать условия пробации и посещать все необходимые мероприятия. Судья, однако, осталась непреклонна. Выслушав приговор, Лохан разрыдалась.
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