Министр: дай нам Бог через 5 лет сказать, вот стоит корвет ВМС Украины

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ заявляет, что отечественный корвет будет построен, поскольку иначе в Украины нет перспективы быть морской державой. Об этом он заявил журналистам в Севастополе, отвечая на вопрос о судьбе существующей программы «Корвет», передает корреспондент УНИАН.

«Мы рассчитались за те долги, которые у нас есть. И я думаю, что сейчас мы делаем все возможное для того, чтобы начать планомерно строить этот корабль. Я думаю, он будет построен. В ином случае в Украины нет перспективы быть морской державой», - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

По словам министра, сейчас идет работа над программой развития Вооруженных Сил Украины на 2011-2016 годы, “это краткосрочная программа”.

“И я думаю, дай нам Бог, через 5 лет сказать: вот тут на рейде стоит корвет ВМС Украины под названием «Севастополь», - добавил М.ЕЖЕЛЬ.