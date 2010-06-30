Дед пострадавших детей привез гранату с приднестровской границы

Взрывной предмет, на котором 21 июня подорвались четверо детей в с. Люшнюватое Голованевского района Кировоградской области, оказался современной боевой гранатой РГД-5.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сегодня сообщил начальник Управления МВД в Кировоградской области Виктор ПАЩЕНКО.

По его словам, экспертизу проводили черкасские специалисты. «Боеприпасы хранил владелец дома, дед пострадавших детей. На территории его домовладения также были найдены ракетницы, взрывные пакеты. Все предметы он привез с собой из Белгород-Днестровского, где когда-то проживал. Хранил просто для себя», - отметил В.ПАЩЕНКО.

Он заметил, что владелец гранаты находится под подпиской о невыезде. По факту незаконного хранения взрывоопасных предметов возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, четверо детей пострадали в результате взрыва в Голованевском районе. Из-за травм, несовместимых с жизнью, по пути в больницу умерла 7-летняя девочка.

Двое мальчиков были госпитализированы в тяжелом состоянии, один из них позже умер в реанимации.

9-летней девочке оказана первая помощь и разрешено лечение по месту жительства.